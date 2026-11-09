|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 10,8 Prozent auf 391,13 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 10,8 Prozent auf 391,13 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 391,50 USD zu. Bei 382,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 694'205 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 19,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 31,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 33.08 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,18 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
16:29
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|TSMC-Aktie: CFO kündigt zusätzliche Milliarden-Investition in Arizona an (finanzen.ch)
|
17.07.26
|TSMC im Analystencheck: KI-Boom treibt Erwartungen trotz bestehender Risiken (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.