Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 10,8 Prozent auf 391,13 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 391,50 USD zu. Bei 382,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 694'205 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 19,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 31,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 33.08 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,18 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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