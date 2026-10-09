Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,5 Prozent auf 451,04 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 449,80 USD. Bei 464,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 903'166 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 487,47 USD erreichte der Titel am 06.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,08 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 40,84 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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