Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 452,96 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 452,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 464,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 411'664 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 487,47 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 7,62 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 41,09 Prozent Luft nach unten.

Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,25 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2026 erwartet. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,91 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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