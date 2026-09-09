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09.09.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing fällt am Mittwochabend

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing fällt am Mittwochabend

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 434,01 USD ab.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 434,01 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 432,00 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 434,46 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 633'022 Aktien.

Bei 478,89 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2025 bei 247,18 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 75,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,77 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 09.09.2026

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