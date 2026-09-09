Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag mit Verlusten

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 438,34 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 434,46 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 434,46 USD. Bisher wurden via New York 289'064 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (478,89 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 8,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2025 bei 247,18 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,61 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.10.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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