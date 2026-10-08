Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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08.10.2026 20:27:13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verzeichnet am Donnerstagabend Verluste
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 454,76 USD nach.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,7 Prozent auf 454,76 USD nach. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 452,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 467,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 946'375 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 266,82 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,31 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 30.23 Mrd. USD eingefahren.
Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,92 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Taiwan Semiconductor Manufacturing am 08.10.2026
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