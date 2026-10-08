Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 468,51 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 466,00 USD ein. Bei 467,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 364'963 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Bei 487,47 USD markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 75,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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