Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Abend stärker

Um 20:26 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 440,50 USD. Bei 444,28 USD erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 438,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'184'521 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 478,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 8,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 242,00 USD fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 82,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.23 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 15.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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