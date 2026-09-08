Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 434,80 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 444,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 438,85 USD. Bisher wurden heute 672'670 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 9,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 242,00 USD. Mit einem Kursverlust von 44,34 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 15.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,74 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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