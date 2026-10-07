Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’662 -1.1%  SPI 19’371 -0.9%  Dow 51’180 -0.7%  DAX 24’850 -1.0%  Euro 0.9318 -0.2%  EStoxx50 6’112 -1.1%  Gold 4’125 0.4%  Bitcoin 68’701 -0.9%  Dollar 0.8336 0.0%  Öl 105.0 4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
PepsiCo-Aktie trotzdem gesucht: Gewinnwarnung für laufendes Geschäftsjahr
September 2026: Experten empfehlen UBS-Aktie mehrheitlich zum Kauf
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Small Caps schwächeln: Warum Micro Caps für Anleger interessant bleiben
Suche...

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 473,18 USD nach.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
389.34 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 473,18 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 471,37 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 472,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 625'769 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 266,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

TSMC im Gespräch mit Musk: Intel-Aktie verliert, Risiken für Investoren steigen

ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:53 UBS Logo UBS KeyInvest: Banken – Durchatmen nach der Rallye/Micron / NVIDIA – KI-Euphorie auf Hochtouren
09:50 Die Branche greift zum Controller
09:23 Marktüberblick: FMC unter Druck
08:38 Pharma-Schwergewichte stützen den SMI
07.10.26 Logo WHS Robotik mit Momentum: Die neue Stock Box für thematisches Investieren
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’222.11 19.73 SHBEEU
Short 14’522.42 13.81 S2BHCU
Short 15’058.53 8.88 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’662.30 08.10.2026 13:28:38
Long 13’073.60 19.73 SPSB7U
Long 12’763.16 13.60 SYTBRU
Long 12’216.42 8.91 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Taiwan Semiconductor Manufacturing am 07.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Buy von Deutsche Bank AG für UBS-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Roche-Aktie höher: Konzern liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
UBS Aktie News: UBS verliert am Nachmittag
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Novartis-Aktie zieht an: Neue MS-Daten vorgestellt - Anleger euphorisch
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.