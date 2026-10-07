Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 473,18 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 471,37 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 472,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 625'769 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 487,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 266,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

TSMC im Gespräch mit Musk: Intel-Aktie verliert, Risiken für Investoren steigen

ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?