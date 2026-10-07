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07.10.2026 16:29:00

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gibt am Mittwochnachmittag nach

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 473,63 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 473,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 471,37 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 472,60 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343'935 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 2,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 43,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Am 16.07.2026 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 30.23 Mrd. USD eingefahren.

Am 15.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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