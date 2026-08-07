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07.08.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Abend gestärkt

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 419,96 USD zu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
335.06 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 419,96 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 424,70 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 424,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 750'992 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 478,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,03 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 223,75 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 46,72 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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