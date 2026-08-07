Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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07.08.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 414,27 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 414,27 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 413,94 USD. Bei 424,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 326'221 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 478,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 15,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 223,75 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 85,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,12 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,61 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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