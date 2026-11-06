Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf Höhenflug

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,3 Prozent auf 375,39 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 380,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 380,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 2'080'654 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 487,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 22,99 Prozent niedriger. Bei 266,82 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 21.01.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 17,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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