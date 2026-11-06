|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing bricht am Nachmittag nach oben aus
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,2 Prozent auf 375,00 USD.
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,2 Prozent auf 375,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 380,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'117'073 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 29,99 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
06.11.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing bricht am Nachmittag nach oben aus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|TSMC-Aktie: CFO kündigt zusätzliche Milliarden-Investition in Arizona an (finanzen.ch)
|
17.07.26
|TSMC im Analystencheck: KI-Boom treibt Erwartungen trotz bestehender Risiken (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Taiwan Semiconductor Manufacturing am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.