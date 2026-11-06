Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing bricht am Nachmittag nach oben aus

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,2 Prozent auf 375,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 380,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'117'073 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 06.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 487,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 29,99 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,85 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,76 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Am 15.10.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,11 Prozent auf 46.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 17,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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