Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 484,60 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 482,28 USD. Bei 484,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 657'960 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 487,47 USD erreichte der Titel am 05.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,59 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 266,82 USD am 22.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 44,94 Prozent sinken.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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