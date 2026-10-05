Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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05.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 478,26 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 478,26 USD. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 481,38 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 478,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430'450 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 05.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 481,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 266,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 USD aus. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,31 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 40.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 16,84 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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