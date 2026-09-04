Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 424,33 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 426,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 421,88 USD. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 370'331 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 478,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,44 USD am 05.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 45,69 Prozent Luft nach unten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,76 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,74 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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