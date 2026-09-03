Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 415,66 USD. Bei 416,64 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 407,96 USD nach. Bei 411,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 799'750 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 478,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 15,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 228,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 40.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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