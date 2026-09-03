Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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03.09.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 409,14 USD ab.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 409,14 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 407,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 411,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 369'898 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 478,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 14,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 228,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 16,74 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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