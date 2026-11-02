Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit roter Tendenz

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 402,79 USD abwärts. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 401,88 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 412,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'080'458 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 487,47 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Gewinne von 21,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 266,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 50,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 USD, nach 2,76 USD im Jahr 2025. Am 15.10.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 46.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.08 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 21.01.2027 präsentieren.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 17,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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