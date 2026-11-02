Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 407,36 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 414,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 412,52 USD. Bisher wurden heute 579'087 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Gewinne von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 266,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 34,50 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 USD je Aktie ausschütten. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.

Am 21.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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