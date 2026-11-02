|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 407,36 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 407,36 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 414,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 412,52 USD. Bisher wurden heute 579'087 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 487,47 USD. Gewinne von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 266,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 34,50 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2025 mit 2,76 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 USD je Aktie ausschütten. Taiwan Semiconductor Manufacturing liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 46.68 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,11 Prozent gesteigert.
Am 21.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 17,22 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Sechs Verlusttage bei Micron: Steht der Aktie jetzt eine tiefere Korrektur bevor?
Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse?
OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|
16:29
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing bricht am Abend ein (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|TSMC-Aktie: CFO kündigt zusätzliche Milliarden-Investition in Arizona an (finanzen.ch)
|
17.07.26
|TSMC im Analystencheck: KI-Boom treibt Erwartungen trotz bestehender Risiken (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.