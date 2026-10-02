Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 470,87 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 474,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 466,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 982'615 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 478,89 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 1,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (266,82 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,76 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026. Das EPS belief sich auf 4,31 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.18 Mrd. USD im Vergleich zu 30.23 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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