Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
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02.10.2026 16:29:00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 470,58 USD.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 470,58 USD. Den Tageshöchststand markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 471,98 USD. Bei 466,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 420'284 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 478,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,77 Prozent. Bei 266,82 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,30 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,76 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,23 USD. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 40.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,92 Prozent gesteigert.
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q3 2026 wird am 15.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 16,84 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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