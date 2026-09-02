Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Einbussen

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 412,76 USD abwärts. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 411,32 USD. Bei 413,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 479'723 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 478,89 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 13,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 225,72 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.23 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,74 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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