Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9337 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’179 0.0%  Bitcoin 71’349 1.2%  Dollar 0.8295 -0.2%  Öl 101.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Suche...

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 457,61 USD zu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
382.05 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 457,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 460,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 456,72 USD. Bisher wurden heute 834'501 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 478,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD ab. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 71,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 40.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?

54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?

Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten