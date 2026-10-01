Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 457,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 460,40 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 456,72 USD. Bisher wurden heute 834'501 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 478,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 266,82 USD ab. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 71,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,76 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,17 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 40.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 16,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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