Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag höher

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 456,88 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 457,40 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 456,72 USD. Zuletzt wechselten 384'548 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 478,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Bei einem Wert von 266,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit Abgaben von 41,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,76 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,17 USD belaufen. Am 16.07.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 40.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,82 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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