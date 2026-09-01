Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 413,11 USD abwärts. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 412,71 USD nach. Bei 417,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 716'389 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 478,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 13,74 Prozent niedriger. Bei 225,72 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,76 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.07.2026 vor. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 30.23 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 15.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 16,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus

TSMC gegen ASML: Welcher Aktie Analysten nach dem zweiten Quartal mehr Potenzial zutrauen