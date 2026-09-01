Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 414,77 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 413,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 417,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 368'789 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 478,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 13,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 225,72 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 45,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,76 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Am 16.07.2026 lud Taiwan Semiconductor Manufacturing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 40.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.23 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2026 16,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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