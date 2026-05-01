Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Freitagabend fester

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 399,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 403,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 393,44 USD. Bisher wurden via New York 800'644 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2026 auf bis zu 414,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2025 (170,59 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,77 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,81 USD. Am 16.04.2026 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 35.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 16.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,62 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Nach Intel-Zahlen: KI-Rally treibt Aktien von SK hynix und TSMC auf Allzeithoch - Einstieg noch sinnvoll?

Fernost-Märkte auf Allzeithoch: Technologie treibt neue Rekorde - Nikkei über 60'000 Punkte

ASML-Aktie dennoch höher: TSMC verzichtet auf neueste ASML-Systeme