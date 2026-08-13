Taiwan Taxi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taiwan Taxi hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 2.50 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Taxi noch ein Gewinn pro Aktie von 2.19 TWD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Taiwan Taxi mit einem Umsatz von insgesamt 850.3 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 767.9 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 10.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch