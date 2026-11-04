Taiwan Surface Mounting Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taiwan Surface Mounting Technology hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Taiwan Surface Mounting Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.38 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.38 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 14.46 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.79 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch