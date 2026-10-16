Taiwan Semiconductor Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.68 Milliarden USD – ein Plus von 41.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 33.08 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4.46 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 45.74 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch