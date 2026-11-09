Taiwan Semiconductor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taiwan Semiconductor hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.09 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.600 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5.24 Milliarden TWD gegenüber 4.35 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch