TAIWAN PAIHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAIWAN PAIHO hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.62 TWD gegenüber 1.16 TWD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4.41 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.17 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch