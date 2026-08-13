TAIWAN PAIHO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAIWAN PAIHO hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.49 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.670 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.95 Prozent auf 3.80 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.59 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch