Taiwan Mobile stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taiwan Mobile hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.40 TWD gegenüber 1.19 TWD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50.37 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 46.34 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch