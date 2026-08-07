Taiwan Mobile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taiwan Mobile hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1.49 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Mobile 1.09 TWD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Mobile 49.43 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.47 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch