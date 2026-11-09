Taiwan Hon Chuan Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3.29 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Hon Chuan Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 2.94 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8.18 Milliarden TWD gegenüber 7.93 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch