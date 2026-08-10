Taiwan Hon Chuan Enterprise: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Taiwan Hon Chuan Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.30 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.32 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Taiwan Hon Chuan Enterprise im vergangenen Quartal 8.62 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Hon Chuan Enterprise 7.69 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch