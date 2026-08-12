Taiwan Glass Ind zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Glass Ind hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.44 TWD gegenüber -0.300 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 12.06 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.32 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch