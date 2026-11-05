Taiwan Fertilizer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Taiwan Fertilizer hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.03 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Fertilizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0.570 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.59 Prozent auf 3.07 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.02 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch