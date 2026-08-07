Taiwan Fertilizer legte Quartalsergebnis vor

Taiwan Fertilizer äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Taiwan Fertilizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.24 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.440 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.36 Prozent auf 3.00 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Fertilizer 3.01 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch