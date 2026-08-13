Taiwan Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taiwan Cement liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiwan Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Taiwan Cement im vergangenen Quartal 38.12 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Cement 35.35 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch