Taiwan Business Bank Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Business Bank Registered hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 TWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.340 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Taiwan Business Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 5.08 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.53 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 71.03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch