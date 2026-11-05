Taiwan Business Bank Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taiwan Business Bank Registered präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.39 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Business Bank Registered 0.330 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 76.39 Prozent auf 4.36 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.49 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch