Taitron Components A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 47.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch