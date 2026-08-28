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28.08.2026 06:37:00
Taishin Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Taishin Financial hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.86 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taishin Financial ein EPS von 0.380 TWD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taishin Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.65 Milliarden TWD im Vergleich zu 38.79 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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