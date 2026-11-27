Taishin Financial lud am 26.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.78 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.520 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 36.81 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 74.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 141.58 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch