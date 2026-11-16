TAISEI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TAISEI hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2.140 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3.60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 51.10 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 41.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.40 Prozent auf 15.78 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch